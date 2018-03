Dopo la sfavillante vittoria di sabato, il Bari ritrova i vecchi fantasmi e cade di misura al “Del Duca” di Ascoli: decisiva la rete a inizio gara di Buzzegoli. Gli uomini di Grosso sono apparsi nuovamente lenti e prevedibili ma soprattutto senza idee mentre non sono mancati gli svarioni difensivi. Si salvano i soliti Henderson e Anderson. Male tutti gli altri, in primis l’inconsistente Petriccione, ma anche Cissè e Nenè non hanno inciso.

Nonostante il turno infrasettimanale e gli impegni ravvicinati, Fabio Grosso conferma quasi in toto l’undici titolare che ha strapazzato il Brescia appena quattro giorni fa. Confermato Empereur al fianco di Marrone in difesa, confermato anche il “nuovo” tridente composto da Improta, Cissè e Nenè, gli unici due cambi sono a centrocampo dove Tello e Petriccione sostituiscono Iocolano e Basha.

Bastano appena due minuti per spezzare l’equilibrio della gara: calcio d’angolo per i padroni di casa, appoggio fuori area e destro vincente di Buzzegoli Il gol del vantaggio mette la partita su un binario ben preciso: Bari che fa la partita con un possesso palla prolungato, ma spesso sterile, Ascoli sulla difensiva pronto a ficcanti contropiedi. I biancorossi si rendono pericolosi soprattutto con i cross e le sgroppate di un ottimo Anderson ma i colpi di testa di Nenè e Cissè non sono mai precisi. L’occasione più clamorosa è quella di Henderson (uno dei migliori, come al solito) che con un destro a giro dal limite fa tremare il pubblico di casa. L’Ascoli non crea quasi nulla, ma ci pensano i difensori biancorossi ad assisterli con 2-3 errori di Marrone ed Empereur che per poco non spalancano le porte del raddoppio alla coppia Varela-Monachello.

Non cambia la musica nella ripresa. Nonostante i cambi (dentro Galano prima e Kozak poi) i biancorossi tengono tanto palla ma non tirano quasi mai in porta. L’azione del Bari assume quasi i contorni dell’assedio ma manca sempre il guizzo decisivo, l’invenzione. I tentativi da lontano, come per esempio quello di Petriccione, non sono nemmeno fortunati mentre un bel tentativo di Cissè dal limite si spegne alto sopra la traversa. Anche l’Ascoli fa poco o nulla per mettere al sicuro il risultato e nel finale gioca (anche troppo) col cronometro per riuscire a conquistare 3 punti molto importanti in chiave salvezza. Bari rimandato, ancora una volta.

PAGELLE

ASCOLI (3-5-1-1) Agazzi 6; Mengoni 6 Padella 6 Gigliotti 6; Mogos 6.5 Addae 6 Buzzegoli 7 Martinho 5 (D’Urso 6) Pinto 6; Lores Varela 7 (Clemenza 5.5) Monachello 5.5

BARI (4-3-3) Micai 6; Anderson 6 Marrone 5.5 Empereur 5 Sabelli 5.5; Tello 5 Petriccione 5 Henderson 6.5 (Galano 6); Improta 5 (Kozak 5.5) Nenè 5 (Iocolano 5) Cissè 5