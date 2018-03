La sosta forzata non è stata molto salutare per il Bari: dopo tre vittorie consecutive i biancorossi non vanno oltre il pareggio contro la Pro Vercelli terzultima in classifica. Il gol in pieno recupero di Morra ha anche il sapore della beffa per gli uomini di Grosso perché dopo un inizio stentato erano riusciti a ribaltare con merito il gol di Ghiglione grazie ai centri di Kozak e Brienza.

Primo tempo tra molte ombre e poche luci per il Bari che come spesso accade tiene molto palla ma non riesce a essere incisivo negli ultimi 20 metri: spesso i galletti sono costretti a affidarsi a conclusioni dalla lunga distanza e l’azione più pericolosa risulta essere il quasi autogol confezionato dalla retroguardia bianconera. Così sono proprio gli ospiti ad andare a sorpresa in vantaggio al minuto 39 con la rete di Ghiglione, bravo a inserirsi dalla corsia di destra e a battere Micai.

Più convinta, invece, la ripresa dei biancorossi che fin dai primi minuti mettono alle strette gli ospiti trovando meritatamente il pareggio con Kozak, bravo a insaccare dopo un rimpallo in area di rigore, e poi il raddoppio col neo entrato Brienza che batte Pigliacelli dopo un bel uno-due con l’altro nuovo innesto, Floro Flores. Nel recupero, però, è arrivato il gol last minute di Morra che vale un punto prezioso per gli ospiti e una mezza beffa per il Bari.

PAGELLE

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, D’Elia; Henderson, Basha, Tello; Anderson, Kozak, Galano.

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Berra, Bergamelli, Gozzi; Ghiglione, Germano, Vives, Castiglia, Mammarella; Morra, Kanoutè