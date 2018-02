Che il presidente della Fc Bari, Cosmo Giancaspro, non abbia una grande considerazione di giornalisti, è cosa ormai nota. Il patron della società biancorossa non ha mai lesinato critiche e accuse più o meno generiche a chi, colpevolmente secondo lui, parla e scrive male della squadra o della compagine societaria, ma da un po’ di tempo a questa parte, il priso si è rotto. Assostampa ha così inviato una nota in cui respinge al mittente le accuse di strumentalizzazione, auspicando che non fossero riferite alla categoria, colpevole, questo sì, solo di riportare quanto accade sui campi. Questa la nota.

Il presidente del Fc Bari 1908, Cosmo Giancaspro, in un appello ai tifosi diffuso nei giorni scorsi, fa riferimento “ad una incredibile strumentalizzazione di alcune vicende” e di “indebita diffusione di ipotesi, congetture, illazioni e opinioni” circa le recenti partite svolte dalla squadra del Bari. Ordine dei giornalisti, Assostampa Puglia e Ussi Puglia si augurano che il presidente Giancaspro non si riferisse agli organi di informazione, i quali sempre più spesso – anche a causa di accuse generiche lanciate dalle società di calcio – stanno diventando il bersaglio preferito di attacchi volgari e minacce sui social network.

“Ci auguriamo, altresi, che il presidente del Bari calcio voglia piuttosto sostenere una battaglia a difesa dei giornali e di chi ci lavora – proseguono Ordine e sindacato dei giornalisti pugliesi – visto che su tanti blog e siti internet il prodotto del lavoro giornalistico, appena uscito in edicola, viene fatto circolare tra le tifoserie con la semplice scansione delle pagine sportive, con evidenti ripercussioni sulle vendite”.

Il dovere dei giornalisti è di informare i cittadini, senza censure e rispettando la verità sostanziale dei fatti, e i cittadini hanno il diritto di essere informati. Ed è esattamente ciò che i giornalisti pugliesi continueranno a fare, rispettando l’obbligo della lealtà e della buona fede e riportando quanto accade sui campi sportivi, che si tratti di successi o di insuccessi del Bari calcio come sempre accade nel mondo dello sport.