Un pizzico di fortuna, un gol di D’Elia dal limite dell’area di rigore nel secondo tempo e il quarto posto in classifica è cosa fatta. Il “colpo Grosso” del Bari a Cremona vale il piazzamento da play off, roba che fa sembrare lontani anni luci i tempi bui della contestazione.

Formazione confermata per 10/11 rispetto a Frosinone, l’unica novità è Petriccione al posto dello squalificato Basha. Primo tempo fatto di equilibrio e un paio di occasioni sprecate per parte, un po’ povero di emozioni e partita tutto sommato piatta. Alla fine del primo tempo le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel secondo tempo si assiste a un’altra partita, le squadre tornano in campo con tutt’altro spirito. Dapprima sono i padroni di casa spingere, costringendo il Bari a difendersi. Grosso manda Henderson a fare la doccia e butta dentro Brienza. Qualcosa cambia. Al 65′ cross di Sabelli in area, rimpallo preso da D’Elia che tira e centra la rete. La Cremonese prova a reagire, ma il palo salva Micai. Grossso manda in campo Tello al posto di Galano, a nulla servono gli ultimi assalti avversari.

Forse è presto per dire è tutto passato, nel calcio basta una partita no per ripiombare nel baratro, ma di certo le due prestazioni positive consecutive sono un’ottima medicina per il morale e per la classifica. È già tempo di pensare alla prossima gara, sabato, contro la Ternana di nuovo in trasferta.