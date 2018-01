Stop all’affidamento quinquennale dello stadio San Nicola e via libera al progetto di restyling proposto dal Fc Bari. Il Comune ha infatti deciso di sospendere la gara per la gestione dell’astronave di Renzo Piano: la decisione è arrivata lo scorso 11 gennaio, ovvero 4 giorni prima della naturale scadenza del bando prevista per le ore 12 di oggi.

La decisione non sorprende: dopo scontri anche duri il Comune ha de tempo riallacciato i rapporti con il club biancorosso aprendo un fitto dialogo, culminato nell’incontro di fine anno fra il patron Giancaspro e il sindaco Antonio Decaro. Su quel summit erano piovute polemiche per la presunta illegittimità con un bando di gara in corso.

Un ulteriore passo decisivo lo ha compiuto il Fc Bari venerdì scorso quando ha chiesto ufficialmente un incontro al Comune sottoponendo all’Amministrazione una nuova documentazione tecnica per il restyling dello stadio San Nicola, il tutto propedeutico ad un successivo studio di fattibilità, previsto dalla normativa.

Il bando, che scadeva alle 12 di oggi, prevedeva l’esternalizzazione della gestione dello stadio San Nicola e partiva da una basta di gara di circa 6 milioni di euro. Ad oggi, però, nessuno aveva manifestato il proprio interesse: evidentemente per come era stato scritto e con quel limite temporale il bando risultava poco attraente per qualsiasi tipo di investitore.

print