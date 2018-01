Nuovi passi avanti verso la riqualificazione dello stadio San Nicola. Il Fc Bari ha infatti ufficialmente chiesto un incontro all’Amministrazione comunale per dare un “formale avvio ad un confronto in relazione alla presentazione di uno studio di fattibilita avente ad oggetto progetto per la costruzione, gestione e valorizzazione del nuovo stadio di Bari”.

La richiesta, firmata dal patron Cosmo Giancaspro, arriva nonostante le polemiche sulla tempistica inadeguata con dubbi sulla legittimità dell’incontro tra il presidente biancorosso e il sindaco Antonio Decaro per via della contestuale apertura del bando pubblico per la gestione quinquennale dell’impianto.

L’istanza del club biancorosso, diretta al primo cittadino e all’assessore allo sport Pietro Petruzzelli, è corredata da una serie di elaborati che riguardano l’aspetto prettamente sportivo ma anche quello tecnico ed economico del progetto con un cronoprogramma di massima.

Nella documentazione presentata dal club biancorosso, anche ricerche e analisi di mercato volte a determinare la capienza più idonea del nuovo stadio, il livello dei servizi e i relativi flussi di ricavo; lo studio preliminare sul concept delle aree commerciali complementari alla struttura; e lo studio preliminare sul concept delle strutture a supporto dello stadio come albergo, centro medico-sportivo e centro sportivo.

“Tale confronto preliminare – scrive la società nella lettera – consentirà al proponente di sottoporre all’Amministrazione Comunale, nell’arco delle prossime settimane, uno studio di fattibilità completo del Progetto. Sarà cura del proponente sottoporre poi all’Amministrazione Comunale il piano economico finanziario del progetto”.

Lo stesso piano “economico-finanziario” su cui aveva espresso grandi dubbi il consigliere comunale della lista Decaro Sindaco, Renato Laforgia, che in una lettera diretta al primo cittadino e ai colleghi consiglieri, aveva sollevato subbi sulla solidità della società biancorossa pretendendo un verifica sulla “copertura finanziaria di qualsiasi bel progetto proposto”.

