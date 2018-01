Una targa celebrativa per i 110 anni dalla nascita del Football Club Bari sistemata in via Roberto da Bari, il luogo dov’è partita l’epopea biancorossa il 15 gennaio 1908. Del resto, il nome della società che ha ereditato il titolo sportivo dall’Associazione Sportiva Bari, Football Club Bari 1908 deriva proprio da quello storico giorno e da quel battesimo.

Nella fotografia si vede il presidente Cosmo Giancaspro, ma soprattutto il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, quest’ultimo con lo sguardo rivolto verso la targa in marmo.

Anche al primo cittadino non dev’essere sfuggita la dimenticanza dell’incisore. Nel glorioso nome del Football Club Bari sono sparite le ball, girate a qualche tifoso pronto a far notare la svista sui social network. Può succedere, seppure immaginiamo la mortificazione de “La Bari Siamo Noi”, centro coordinamento Bariclub, che ha fortemente voluto targa e celebrazione.

Sono state date le spiegazioni più disparate, su tutte quella secondo cui il primo atto notarile depositato dal fondatore Floriano Ludwig non riportasse la dicitura completa nel nome. Una svista, quella sembra essere stata e non perché lo dica Wikipedia. In ogni caso qualunque sia lo storico biancorosso ad aver ragione, ci accodiamo alle parole del presidente, scritte in un post sulla pagina ufficiale del Football Club Bari 1908 e non Foot Club Bari 1908: “Rendiamo onore al luogo dove tutto ebbe inizio. 110 anni? Quando si spengono le candeline si esprime un desiderio. Vorrei esserci per il 150esimo. Scherzi a parte, stiamo tracciando un solco importante con l’operazione stadio per dare ai tifosi e alla città il giusto merito dopo tanti sacrifici”.

