La svista non è sfuggita alla maggior parte dei tifosi. Quel Foot – Club Bari senza ball sulla targa celebrativa per i 110 anni della nascita della società biancorossa, effettivamente è un pugno nello stomaco. C’è poco da fare. Si può discutere se, per passione e sentire comune, sia giusto o meno scrivere “la Bari” e non il Bari. Senza considerare l’opportunità di dover aggiungere almeno un paio di virgole.

Dopo qualche ora, durante le quali ci si è interrogati per capire se fosse un errore o una citazione storica di nicchia, è arrivata l’ammissione degli organizzatori, La Bari Siamo Noi. In risposta ad alcuni commenti e sulla sua pagina Facebook, il centro coordinamento Bariclub ha ammesso l’errore.

Il detto non sbaglia mai: la fretta, come in questo caso, non può fare che figli ciechi. Certo chi fa sbaglia, chi sta a guardare giudica, ma probabilmente in questa occasione ci sarebbe stato bisogno di maggiore attenzione.

