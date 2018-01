“Non sono ancora un ex calciatore”. Antonio Cassano non si smentisce e prova ancora a sorprendere tutti. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Milan, Inter e Real Madrid ha annunciato l’intenzione di voler tornare in campo. Ennesimo bluff o intenzioni serie? Quando si parla di Cassano è sempre difficile capirlo.

Di certo c’è che il “Pibe di Bari” compirà 36 anni il prossimo 12 luglio e non gioca una partita ufficiale dalla primavera del 2016: praticamente 361 giorni di inattività. Lui, però, assicura di essere in forma e di essersi allenato sempre fino ad ora, tanto da “pesare 85 chili, come quando giocavo nella Sampdoria” ha detto nell’intervista.

La scorsa estate Cassano aveva ancora fatto parlare di sé: prima la firma del contratto con il Verona (era il 10 luglio) poi la voglia di lasciare il club, smentita in una surreale conferenza stampa, poi ancora l’addio definitivo ai gialloblu appena 17 giorni e 1 amichevole dopo.

Ma chi sarebbe disposto a puntare ancora su Cassano? Forse i pretendenti non mancano. Così come già in passato è già spuntato fuori il nome della Virtus Entella, squadra con cui c’era già stato un avvicinamento. Ma sull’ex fantasista della Sampdoria ci sarebbero anche il Parma e persino un paio di società di serie A, fra cui per esempio la Spal.

