Vi avevamo raccontato del ritrovamento di due anziani fratelli in via Monte Grappa, a Ceglie del Campo, in condizioni pietose. Uno dei due era stato soccorso dal 118 per una sospetta frattura del femore, a quanto pare causata da una scivolata sulle sue stesse feci. L’incidente sarebbe accaduto mercoledì, ma i soccorsi erano stati chiamati solo quattro giorni dopo, la domenica.

Ciccille e Ualìn per gli abitanti della frazione barese, Francesco e Pasquale all’anagrafe, erano accuditi da una signora, i vicini dicono senza legami di parentela. La donna, dopo l’uscita del nostro articolo, si era precipitata a ripulire l’abitazione.

I vicini di casa dei due fratelli raccontano di condizioni disumane, tanto che erano costretti a portare loro da mangiare, perché non sempre la sarebbe andata a sfamarli tutti i giorni. Abbiamo provato a chiedere alla “badante” dei due anziani fratelli a che titolo si occupasse di loro, se davvero gestisse i soldi delle pensioni e ogni quanto portasse loro da mangiare o andasse a ripulire la casa, se davvero fosse in possesso delle chiavi dell’immobile diventato invivibile.

Pur essendo riusciti a incontrarla nel centro storico di Ceglie, poco distante dall’abitazione di Ualìn e Ciccille, la donna non è stata molto disponibile e prima di scappare per le viuzze del borgo, rifiutando di rispondere alle nostre domande, ha minacciato di spaccarci la telecamera.