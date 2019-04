Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice gesto. Dona un cornetto sospeso. L’iniziativa del bar Vittoria di Adelfia scalda il cuore. Non è da tutti chiedere alla comunità di aiutare le persone più bisognose anche con una piccola azione.

Quasi tutti entriamo almeno una volta al giorno in un bar per un caffè e non costa nulla spendere 80 centesimi in più per allietare una persona a cui la dea della fortuna ha girato le spalle.

A differenza dei vari caffè o pane sospeso di cui si sente spesso parlare, al bar Vittoria dietro all’iniziativa c’è qualcosa in più, c’è la voglia di fare comunità, di unire le persone, creare un legame. Non il semplice mordi e fuggi, insomma, quanto piuttosto potersi accomodare, scambiare una parola sia essa di conforto o di intrattenimento, sentirsi accolti.

In molti fino ad ora hanno donato il “cornetto sospeso” ma in pochi ne hanno approfittato. “Devono avere più coraggio – afferma il gestore del bar -. Invitiamo tutti e li aspettiamo a braccia aperte per far sentire loro il calore della comunità”.