Per due giorni ha provato ad occupare una casa popolare al civico 8 di via Miglionico. Il tentativo è fallito, ma al quartiere San Paolo di Bari alloggi popolari vuoti non mancano.

Maria oggi è riuscita nel suo intento: dare un tetto ai suoi tre figli piccoli. La donna, 24 anni, ha solo dovuto spostarsi di qualche metro, in viale Puglia numero 10. Al primo piano dello stabile di fronte al distributore di carburante, l’appartamento al primo piano era libero da almeno un anno.

Avuta conferma, Maria ha preso le sue cose, ha forzato la porta blindata e si è ficcata dentro con i suoi tre figli piccoli. Fuori dal palazzo c’è un esercito. “Di qui non me ne vado – tuona Maria – ho bisogno di una casa e siccome nessuno mi dà ascolto me la sono presa”.