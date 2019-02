Per due giorni ha provato ad occupare una casa popolare al civico 8 di via Miglionico. Il tentativo è fallito, ma al quartiere San Paolo di Bari alloggi popolari vuoti non mancano.

Maria, 24 anni, ha occupato una casa popolare al civico 10 di ia Puglia. Al primo piano dello stabile di fronte al distributore di carburante, l’appartamento al primo piano era libero da almeno un anno.

Ciò che Maria non sapeva è che l’immobile era stato assegnato all’inizio dell’anno e l’assegnataria si è presentata per rivendicare il suo diritto. Fuori dal palazzo c’è un piccolo esercito di Polizia e Municipale. “Di qui non me ne vado – aveva detto Maria – ho bisogno di una casa e siccome nessuno mi dà ascolto me la sono presa”.

La situazione è particolarmente complessa e promette nuovi sviluppi.