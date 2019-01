La frenesia del lavoro ci porta ad essere con la testa tra le nuvole. Ciò che vi sto raccontando è capitato proprio a me qualche giorno fa. Era tardi, avevo fame e dovevo scappare a lavoro. La fretta, nemica dei distratti, mi ha fatto lasciare il portafogli sul bancone della paninoteca “Come Vuoi…pane & condimenti”, in via Argiro.

Nonostante avessero provato a contattarmi su Facebook, solo dopo un’ora mi sono accorta di non averlo in borsa. Presa dall’ansia e dalla tachicardia (dentro avevo tutta la mia vita), mi sono recata in fretta alla paninoteca. Per fortuna il personale efficiente e onesto me l’ha restituito intatto.

Pensavo fosse un caso isolato, vista la quantità di denunce di portafogli smarriti mai ritrovati o restituiti senza nulla dentro, ma così non è. Proprio questa mattina il titolare del Bar Apollo, in corso Alcide De Gasperi, ha fatto di tutto per rintracciare il proprietario del portafogli lasciato nella sua attività. Al 70enne, residente nella vicina via Petraglione, il signor Vito l’ha restituito di persona.

“Siamo stati testimoni di un simile gesto di civiltà e ci fa piacere condividerlo perché siamo orgogliosi ogni giorno dei cittadini che si impegnano di rendere migliore Bari, quei cittadini per bene che sicuramente si sarebbero comportati come il proprietario del bar Apollo”. La testimonianza di S.o.S Città fa ben sperare nell’onestà e nell’educazione dei baresi, a volte sempre mal etichettati a causa del loro folklore.