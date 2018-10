La corsa per aiutare Pino e Benedetta, la coppia che da quattro anni vive in un camper, non si ferma, anzi raddoppia. Dopo l’iniziativa dell’associazione “4 mani in pizza” e il ritorno dietro un bancone di Pino, è partita la raccolta fondi anche allo “Gnam”, il Festival Europeo del Cibo di Strada che nel weekend ha fatto tappa a Bari.

Ogni stand ha donato 2 euro ma anche tanti clienti hanno voluto fare la loro parte devolvendo qualche spicciolo per Pino e Benedetta. Ancora oggi è possibile contribuire in uno dei venditori dello Gnam oppure attraverso l’iban IT10P0760105138200738900741.