Si chiamano Saverio e Assan, sono rispettivamente un italiano e un tunisino costretti da qualche mese a vivere per strada. Il loro unico riparo è un’auto, una Fiat Punto, abbandonata in corso Mazzini, quartiere Libertà.

La loro vita è tutta in quei pochi metri tra indumenti sporchi, carta igienica e qualche bottiglietta d’acqua. Una vita che non è vita, al mattino in giro per la città, un pasto fugace alla Caritas e la notte sotto l’esile tetto dell’auto.

Il mezzo non ha né revisione né assicurazione. I residenti non conoscono il proprietario dell’auto e nemmeno gli stessi Saverio e Assan. L’invito per le istituzioni è quello di intervenire il prima possibile per cercare di rendere appena più dignitosa la loro vita.