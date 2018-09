Dal dire al fare c’è di mezzo un “sì”. Non uno qualunque, ma quello più importante della vita di una coppia. Claudio e Francesca, lui di Cassano, lei di Adelfia, avevano annunciato la volontà di rinunciare a una buona parte del buffet dei dolci della festa nuziale per offrire da mangiare ai senzatetto baresi. La notizia aveva fatto il giro d’Italia.

Il 21 agosto, mentre in una sala ricevimenti di Cassano si faceva festa, alla stazione di Bari e presso il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa un panificatore portava vassoi con panzerottini, focaccine, tramezzini e rustici da distribuire a quanti hanno difficoltà a procurarsi il pane quotidiano. Si tratta di un commerciante che già aderisce all’iniziativa “Pane pagato”, che permette la distribuzione dei prodotti rimasti invenduti a chi ne ha bisogno.

Siamo stati con loro per documentare le due facce di questo giorno speciale, con la speranza che in tanti seguano l’esempio dei due sposi. Qualche risultato, per ora solo a parole, è arrivato. Sono già una dozzina le coppie che hanno detto di voler aderire all’iniziativa. Ah, per la cronaca pare che gli invitati abbiamo gradito tanto il menu quanto il gesto solidale, perché come dice Francesca: “Si pensa all’eccesso, ma la sostanza è altra”.