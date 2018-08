Una raccolta fondi per riportare Tommy a casa. Parliamo di Tommaso Vessia, 35enne motociclista originario di Cassano delle Murge morto in Austria in un incidente stradale. Purtroppo la famiglia non ha la possibilità economica per fare il viaggio e riportare la salma in Puglia: per questo i tanti amici hanno deciso di avviare una raccolta fondi.

I soldi raccolti serviranno ad affrontare le spese per riportare ‘Tom’ a casa e dargli il giusto tributo: “È importante che nessuno debba sentirsi obbligato a fare o dare nulla – dice Francesco Gomes, uno degli amici che sta organizzando la raccolta – in questo momento Non sappiamo quanto serva e cosa serva. Per ora vogliamo solo riportarlo a casa”.

È stato aperto un conto tramite poste-pay dove chi vorrà potrà effettuare un bonifico con la causale “Un fiore per Tommy” – conto intestato a Lucia Piperis – IBAN: IT91C 0760105 13823 1632 331638 – in modo che risulti tutto tracciato e tacciabile.