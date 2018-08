Rinunciano a metà dei dolci al buffet della festa nuziale per condividere il giorno più importante con i senzatetto baresi. Claudio, 31enne di Cassano e Francesca, 29enne di Adelfia, il prossimo 21 agosto convoglieranno a nozze.

“Riteniamo doveroso aiutare le persone meno fortunate, soprattutto nel giorno in cui si spreca una gran quantità di cibo – spiega il futuro sposo -. La nostra speranza è che un numero sempre maggiore di coppie possa avere lo stesso pensiero, anche in forme diverse ma altrettanto solidali”.

Non un modo per farsi pubblicità, dunque, anche perché si tratta di due giovani come tanti, senza velleità da palcoscenico. Meno torte, crostate, gelati e pasticcini nel momento del taglio della torta affinché un panificio del capoluogo quella sera possa allestire un buffet nelle vicinanze della stazione, uno dei luoghi più frequentati da chi vive per strada.

“Chi si è già sposato sa bene quanto cibo si butti durante la festa nuziale – spiega ancora Claudio – come si può rimanere indifferenti nei confronti di chi non sa neppure se riuscirà a procacciarsi da magiare quel giorno?”. Riteniamo si tratti di un piccolo gesto, ma di un grande esempio e per questo a Claudio e Francesca non possiamo che fare i nostri più sinceri auguri, dedicando loro la prima pagina.