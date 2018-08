La lotta di Raffaele Carofiglio continua, e con lui quella di tutte le persone che gli vogliono bene, molti anche senza conoscerlo. Per lui si sono mobilitati in tanti, per permettergli di tornare ad avere una vita il più normale possible. Ha 24 anni e dal 16 aprile 2016 la sua esistenza è totalmente cambiata per colpa di un incidente stradale. Nonostante indossasse il casco, il colpo è stato talmente forte da riportare dei gravi danni celebrali che, dopo una prima operazione durata 6 ore e dopo 16 giorni di coma, l’hanno costretto sulla sedie a rotelle.

Qualche sera fa, al lido dei Vigili del Fuoco, si è tenuta una serata per continuare a sostenere la raccolta fondi affinché Raffaele possa continuare il suo percorso di riabilitazione robotica intensiva e le cure farmacologiche. Tra gli artisti che si sono mobilitati, Dante Maromone, Tiziana Schiavarelli, il mago Rasul e il dj e presentore Francesco Menolascina. Il video che pubblichiamo è proprio il loro appello subito prima dello spettacolo.

Per chiunque volesse aiutare Raffaele può versare il suo contributo o ricaricando la Poste Pay (numero carta 4023 6009 3019 9312 codice fiscale CRFMHL66E19A662X) oppure attraverso un bonifico al codice IBAN: IT 30 M054 2404 0100 0000 1062 622 BIC: BPBAIT3B e aggiungere come intestatario Michele Carofiglio.