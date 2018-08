Chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e spegnere le candeline. Una tradizione che inizia da piccoli, quando un ditino basta per indicare con precisione la propria età e che Maria Stella Pirelli ha avuto la fortuna di ripetere in occasione del suo centesimo compleanno.

Sulla torta in suo onore, semplice e con un tocco rosa come il delicato vestito che indossa, trionfano le tre candeline. Un simbolo di cera che rappresenta anni di sacrifici e di maniche rimboccate per garantire una vita dignitosa ai suoi 5 figli dopo la morte dell’amato marito. Lei che per quel grande amore aveva abbandonato la casa paterna, rifiutata dalla famiglia che non le aveva perdonato la famosa “fuitina”, era rimasta vedova a soli 38anni.

Oggi Maria Stella è una nonnina attiva e allegra che a 80anni ha lasciato la casa di Alezio nel Salento per trasferirsi dall’amorevole figlia Maria ad Adelfia. Una serata in suo onore, circondata dall’affetto dei parenti e dei suoi 11 nipoti, tutti pronti ad ascoltare la voce di chi ha ancora tanto da raccontare.

