Il calvario di Alessio e della sua famiglia sembra non avere fine: il 16enne, che soffre di una malattia rara di cui ci siamo occupati in passato, ha subito una nuova operazione durata più di 10 ore.

Lo stesso angelo in camice bianco che due anni fa aveva donato ad Alessio la possibilità di tornare a camminare, raddrizzando la sua schiena, ha sollecitato la famiglia a svolgere indagini più accurate in seguito ad un rumore sospetto che procurava al giovane dei terribili dolori.

Alessio soffre di una disfunzione polmonare ed è affetto dal morbo di Perthes che rende le sue ossa “spugnose”, ma nonostante questo cerca di non pesare sui suoi parenti. Così durante la notte ha deciso di andare in bagno senza chiedere aiuto, ma una mossa sbagliata ha lesionato l’impianto. Un rumore simile a quello di una bic spezzata e l’urlo dolorante del giovane hanno spezzato il sonno dei genitori che si sono precipitati per soccorerlo. Quando si dice che il diavolo ci ha messo lo zampino.

Così è scattata la corsa al Pronto Soccorso, ma a Bari, ci riferisce il padre del ragazzo, hanno risolto l’accaduto, individuando la causa del rumore in un bullone. Il chirurgo di Alessio ha voluto vederci chiaro e sottoponendo il ragazzo a nuovi raggi, la situazione è apparsa putroppo nitida: l’impianto era lesionato e come un coltello rivolto verso l’esterno causava forte dolore.

La famiglia è subito volata a Milano, grazie al sostegno di alcuni conoscenti dal cuore grande, e alle 7 il ragazzo è entrato in sala operatoria. L’intervento si è concluso alle 18, dopo più di 10 ore, ma Alessio è forte e ha resistito nonostante i polmoni gli abbiano tirato qualche brutto scherzo. Il viaggio da una sala d’ospedale all’altra non si è ancora concluso, bisogna aspettare che le condizioni del giovane si stabilizzino.

Non resta che attendere dunque, attendere che Alessio possa tornare a camminare, uscire dall’ospedale sulle proprie gambe e riprendere in mano la vita, come un qualuque ragazzo di 16 anni. Lui che ha soli 16 anni ha il coraggio di un uomo.