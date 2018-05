Li abbiamo incontrati davanti alla Basilica di San Nicola, decine e decine di bikers, tutti insieme per dire no alla violenza sulle donne. Sono i centauri del moto club Party in Moto. Li abbiamo ritrovati in partenza per Amatrice, dove si incontreranno con altri Moto Guzzi club di tutta Europa per un raduno internazionale e dove porteranno quanto raccolto per beneficenza.

“Sono previsti oltre 3mila arrivi – ci hanno detto – abbiamo prenotato praticamente tutti gli alberghi della zona, un altro contributo molto importante per un territorio che deve rinascere”.

“Porteremo anche un altro messaggio, quello del Woman Respect project, lo porteremo in tutta Italia” hanno aggiunto nel salutarci, non prima però di averci dato una piccola anticipazione: molto presto ci sarà un evento anche contro la violenza sugli uomini, un fenomeno di cui ancora non si ha piena contezza della sua dimensione.