‘Vitone’ ha riavuto la gattina. Il comico barese, Nicola Caldarulo, grazie al suo appello è riuscito a vincere la sua battaglia. Solo pochi giorni fa vi abbiamo raccontato la sua triste storia.

Lui e la moglie, amanti degli animali, avevano preso in affido un gattina abbandonata. Dopo due mesi, nei quali entrambi si erano affezionati alla piccola, l’associazione che gli aveva affidato la gatta gli ha comunicato che era stata accettata la richiesta di adozione da parte di una coppia di Milano. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito i cuori dei due.

Vitone però non si è dato per vinto. “Abbiamo fatto vedere la documentazione ad alcuni esperti che hanno constato che l’associazione non aveva alcun diritto a levarci la nostra amata gattina”. Per fortuna la gatta rimarrà nella casa in cui è stata accudita in questi mesi. Il lieto fine è arrivato.

