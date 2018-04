Non c’è pace per Morris e la sua famiglia. Dopo la consegna della casa popolare sembrava aprirsi uno spiraglio di luce dopo mesi disperati in cui hanno vissuto al limite della sopravvivenza, ma a quanto pare era solo un’illusione.

Questa mattina a Morris del Basso, 34enne barese, è stata rifilata una multa di 160 euro per “occupazione abusiva di suolo pubblico”: la sua licenza da venditore ambulante di tipo B gli permette di vendere la frutta ma in maniera itinerante: significa che può sostare in un luogo solo per un determinato lasso di tempo per poi “traslocare”.

Morris, però, non ha un mezzo su cui spostarsi e non ha nemmeno un carrello per trasportare rapidamente la sua merce. Così, dopo un primo controllo andato liscio qualche giorno fa, oggi è arrivata una nuova ispezione e la multa è stata inevitabile.

Davvero un brutto colpo. Difficile pagare 160 euro quando l’incasso giornaliero supera di poco la decina di euro: “Come dobbiamo sfamare i nostri figli?” si chiede Gaia. A questo punto servirebbe almeno un carrello per poter spostare la merce per non rendere vani tutti gli sforzi fatti fino ad ora.