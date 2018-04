Autism is nu casin n gap! La maglietta dell’Associazione a Supporto Famiglie con Autismo l’ha indossata anche Ermal Meta nel giorno in cui gli hanno consegnato le chiavi della città di Bari, quella scritta, in dialetto facilissimo da capire sintetizza bene il pensiero volutamente un po’ ironico dell’associazione su cosa sia questo terribile disturbo.

Anche ad Adelfia si è celebrata la Giornata della consapevolezza sull’autismo: “Questi alunni, che hanno delle difficoltà oggettive – ha sottolineato il dirigente scolastico Giovanni Errico – hanno bisogno necessariamente di vivere con gli altri, di essere accettati e di essere utili per gli altri, questo è il vero concetto di integrazione”.

“Quando arriva in casa, l’autismo coinvolge tutta la famiglia – ha aggiunto Vittoria Morisco, presidente di Asfa Puglia – il lavoro che stiamo cercando di fare come associazione è salvaguardare il matrimonio dei genitori, così come il rapporto tra i fratelli, un lavoro a 360°”.