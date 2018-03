Crazy for Football, il documentario di Volfango De Biasi prodotto da Skydancers con Rai Cinema, dopo essersi aggiudicato numerosi premi e riconoscimenti tra cui il David di Donatello 2017 come miglior documentario, e la menzione speciale ai Nastri d’Argento 2017, continua il suo viaggio nelle scuole italiane. Martedì 27 marzo farà sosta a Bari e verrà proiettato al Cinema Galleria.

Il documentario trae ispirazione dalle pratiche riabilitative del medico psichiatra Santo Rullo, che considera il calcio come un utile strumento per la riabilitazione psichiatrica, e nasce con l’intenzione di combattere i pregiudizi che circondano chi soffre di disagio mentale.

La storia è quella della prima Nazionale italiana di Calcio a 5 per pazienti psichiatrici, protagonista della prima edizione dei Mondiali di categoria, disputati nel 2016 in Giappone. Un gruppo di ragazzi con storie diverse e difficili alle spalle, seguiti da uno psichiatra coraggioso, da un allenatore duro, ma sempre pronto alla battuta, e dall’ex campione del mondo di pugilato Vincenzo Cantatore, in qualità di preparatore atletico.

In concomitanza con le proiezioni, sui social è stato attivato un piano editoriale dedicato con un “viral content” che invita gli studenti a postare contenuti, per poi dare vita a un contest. La classe vincitrice, la “più pazza per il calcio”, a giugno andrà a Coverciano a incontrare la Nazionale.

Alla proiezione di Bari del 27 marzo parteciperanno alcune scuole quali il Liceo Scientifico Sportivo “Cittadella della Formazione” e l’Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico “D. Romanazzi”, e la squadra delle Pink Bari Calcio, che milita nella Serie A femminile. Al termine della visione i ragazzi avranno la possibilità di intervenire nel dibattito con alcuni dei protagonisti presenti in sala.