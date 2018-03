Palazzine popolari che cadono a pezzi e decine di residenti che rischiano di rimanere in mezzo alla strada. È l’incubo che da anni vivono 35 famiglie baresi, con anziani, bambini e disabili, costrette ad abitare in case al limite dell’agibilità e rimpallate dal solito muro della burocrazia.

Siamo in via Aspromonte, nella piccola Palombaio: le palazzine, pur rientrando nel territorio di Bitonto, carte alla mano appartengono al Comune di Bari. Ma a sentire i residenti in queste strutture non vengono compiuti interventi di manutenzione da tanti, troppi anni. Così i calcinacci cadono dai balconi, la muffa abbonda sui muri, ci sono infiltrazioni, e l’acqua arriva a corrente alternata.

Diverse le occasioni in cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Negli ultimi mesi si contano già 4 sopralluoghi, l’ultimo proprio pochi giorni fa quando i tecnici hanno interdetto l’accesso a balconi, giardini e garage: troppo pericoloso sostare in queste aree.

Se non verrà effettuato un intervento serio, oltre che rapido, la situazione potrebbe solo peggiorare. Nel prossimo sopralluogo c’è il rischio che i Vigili del Fuoco certifichino come inagibile le palazzine costringendo 35 famiglie a lasciare le loro case: “Ci hanno abbandonato come animali – sottolineano gli inquilini – Comune e amministratore si rimpallano le responsabilità. Non ce la facciamo più”