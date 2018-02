Raffaele ha 24 anni. Dal 16 aprile 2016 la sua vita è totalmente cambiata per colpa di un incidente stradale. Nonostante indossasse il casco il colpo è stato talmente forte da riportare dei gravi danni celebrali che, dopo una prima operazione durata 6 ore e dopo 16 giorni di coma, l’hanno costretto sulla sedie a rotelle.

Dopo tanti ricoveri, dal Policlinico di Bari all’ospedale riabilitativo di Montecatone di Imola, Raffaele è tornato cosciente ma deve ancora subire alcune operazioni. “È un gladiatore – dice la zia – e sa che deve ancora lottare. L’unico ospedale che fa il tipo di operazione che serve a Raffaele è in Austria e per soli 3 mesi di degenza hanno chiesto 90mila euro”.

Amici e parenti, aiutati anche da alcune figure dello spettacolo barese, stanno raccogliendo il denaro necessario per l’intervento, ma la strada è ancora lunga. Per chiunque volesse aiutare Raffaele può versare il suo contributo o ricaricando la Poste PayPal (numero carta 4023 6009 3019 9312 codice fiscale CRFMHL66E19A662X) oppure attraverso un bonifico al codice IBAN: IT 30 M054 2404 0100 0000 1062 622 BIC: BPBAIT3B e aggiungere come intestatario Michele Carofiglio.

