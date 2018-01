La moda di lasciare le chiavi al parcheggiatore abusivo non cessa di esistere a Bari. L’incontro è avvenuto casualmente mentre raccontavamo dei privilegi che i dipendenti dell’Acquedotto Pugliese hanno in piazza Diaz.

Immediatamente abbiamo notato che molti lavoratori della zona lasciano le chiavi della propria auto al parcheggiatore per evitare la multa. Tutto ciò accade intorno alle 8 di mattina, quando c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i posti a pagamento.

La Polizia Locale è impotente riguardo a questi soggetti soprattutto per colpa della legge che non è abbastanza severa. Molte volte ci si lamenta della presenza di questi personaggi anche in zone a pagamento. Ma purtroppo , come in questi casi, l’abusivo fa comodo.

Cari baresi, cercate di mettere a posto i neuroni per capire che fin quando i parcheggiatori saranno favoriti affidando addirittura le chiavi della macchina, si potrà fare poco per debellare l’abitudine del caffè.

