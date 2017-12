La “passeggiata” in carrozzina del sindaco Antonio Decaro accompagnato da alcuni membri della sua Giunta ha fatto molto discutere e scatenato una serie di reazioni, prevalentemente negative. Per molti, infatti, Bari non è una città a misura di disabile e la stessa Amministrazione non ha fatto e non fa abbastanza per colmare questa lacuna.

Ma siamo sicuri che i problemi siano tutti qui? Siamo certi che la Bari poco amica dei disabili sia solo colpa della poca attenzione e degli errori di chi governa la città? Forse la risposta è no. La prima, vera grande barriera architettonica di Bari sono gli stessi baresi.

Perché anche dove c’è uno scivolo o un posto riservato ai disabili ci sarà spesso l’auto parcheggiata senza pass o, peggio, qualche cassonetto dell’immondizia. La verità, forse, è che Bari non sarà mai a misura di disabile finché i baresi non avranno imparato la parola rispetto.

