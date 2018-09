Nella prima puntata di Scripta Moment, gli scrittori Rocco Lombardi e Enzo Varricchio “papà” della rivista online ci “raccontano” il funzionamento di questo nuovo progetto culturale: “Dare a tutti la possibilità di discutere di arte. L’arte per tutti, ossia, far convivere rubriche impegnative con alcune più leggere”.

Infatti, la rivista si basa su un tema centrale dal quale poi si diramano diverse rubriche, alcune delle quali si basano su aspetti culturali meno consueti come ad esempio i tatuaggi e le “storie da bar”. La rivista, inoltre, accoglie anche inediti da pubblicare nella rubrica “riso patate e bozze”, nonché, un romanzo d’appendice che viene ovviamente pubblicato a capitoli.

Il primo tema è quello della Donna “Lei” approfondita sotto moltissimi aspetti. In conclusione, la bella Monica Capriati ci anticipa un aforisma di CIT. CIT. la sua rubrica di citazioni per le foto di Instagram: “Il sesso, l’amore, e l’arte non hanno genere ma in genere sono donne”.