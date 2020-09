“La segreteria aziendale FIALS dell’Oncologico di Bari chiede di valutare unitamente al Direttore Generale la possibilità di acquisire l’apparecchiatura Pet-Tac”.

È quanto scritto nella nota firmata dal segretario aziendale FIALS Domenico Romano Losacco. “Tale richiesta è stata già oggetto di segnalazioni effettuate al precedente management che, in una procedura di raffreddamento del conflitto, affermava che per l’acquisizione della Pet-Tac nel 2014 c’era già un impegno di massima da parte del Ministero della Salute a co-finanziare il predetto acquisto con una disponibilità economica di 1,5 milioni di euro e si era in attesa di conoscere quanto la Regione Puglia fosse disponibile a destinare per tale finalità”, si legge nel comunicato.

“Visto il tanto atteso insediamento del Consiglio di Indirizzo e Verifica di questo Istituto che potrebbe fare da trai d’union con il Ministero della Salute e la Regione Puglia e il ruolo della scrivente organizzazione sindacale che si occupa di garantire il massimo supporto all’utenza, chiediamo la possibilità di acquistare subito l’apparecchiatura”, conclude Losacco.