La nuova puntata di Doctor Smart ha come ospite il professor Giuseppe Solarino, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Il professore associato in Malattie Apparato Locomotorie dell’Università di Bari offre consigli utili per l’artosi e l’osteoporosi.

L’artosi è la malattia che colpisce le articolazioni ed è collegata alla riduzione della cartillagine. “Dopo una opportuna radiografia – ha affermato Solarino – le opzioni terapeutiche sono svariate”. Dal calo ponderale alla terapia medica antifiammatoria, dall’acido ianuronico alla sostituzione protesica delle articolazioni. Quest’ultimo intervento prevede l’utilizzo di strumenti di ultima generazione, ma i consumi della neoarticolazione sono variabili da caso a caso. Non esistono dunque tempisctiche standard.

“L’osteoporosi è una malattia subdola – ha affermato il professore – una ladra silenziosa che ruba il nostro osso”. Il paziente, infatti, presenta sintomi evidenti solo quando si creano delle fratture. Questa patologia solitamente che colpisce principalmente gli anziani e le donne, ma esistono forme secondarie.

Seguire una equilibrata dieta mediterranea, evitare fattori riconosciuti di rischio, come fumo e alcool e una costante attività fisica. Ecco svelate le tre regole d’oro. Prevenire è sempre meglio che curare.