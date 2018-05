Nel salotto di Doctor Smart, l’intervistato della quinta puntata è Arnaldo Scardapane, responsabile dell’Unità semplice della radiologia d’urgenza del Policlinico.

L’appuntamento del venerdì pomeriggio è diventato un rito per i nostri lettori, come dimostrano le tante domande inviate all’indirizzo mail doctorsmart@ilquotidianoitaliano.it. “Controllare la malattia è più importante del potenziale rischio” ha affermato il radiologo per arginare le preoccupazione dei pazienti che devono sottoporsi a terapie diagnostiche come la TAC.

“La risonanza nel classico cilindro aperto ai lati – ha concluso Scardapane – è ora affiancata da una modalità più aperta”. Una valida alternativa per coloro che temono gli spazi chiusi. L’innovazione non conosce limiti.