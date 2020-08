La Puglia Domani è l’unica lista civica a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto. Non una lista del presidente, sottolineano, ma una lista per i pugliesi, fatta da pugliesi, impegnati nella loro vita professionale e sociale, ma anche nelle Istituzioni e nella vita politica, che questa volta hanno creduto in un progetto politico e scendono in campo per contribuire al cambiamento.

La lista ha scelto di raccogliere le firme (forse l’unica) e non ti utilizzare il metodo della firma del consigliere regionale per presentarla. Migliaia e migliaia di firme di pugliesi accompagnano e sostengono i 50 candidati al Consiglio regionale con la prospettiva di dare alla Puglia un profondo cambiamento con Fitto Presidente.

Nella circoscrizione di Bari sono candidati Patrizia Del Giudice, Vitangelo Anelli, Palma Battezzati, Giuseppe Chiechi, Domenico Conte, Alessandro De Nunzio, Danila De Vito, Francesca Ferri, Maurizio Nicola Aldo Lasagna, Nicola Laterza, Pietro Liuzzi, Nicola Rutigliano, Saverio Tammacco, Luciana Tumolo, Angela Vincenti.

Nella circoscrizione di Lecce i candidati sono Caterina Ciurlia, Giampiero De Pascalis, Roy De Santis, Lino Guido, Antonio Mignone, Paolo Pagliaro, Marco Rizzo, Daniela Specolizzi, Renato Stabile, Antonella Vergari.

Nella circoscrizione di Brindisi sono candidati Maurizio Friolo, Antonio Scianaro, Arcangella Raffaella Semeraro, Giovanni Taurisano, Giovanni Zaccaria.

Nella circoscrizione di Foggia i candidati sono Alberto Casoria, Paolo Dell’Erba, Anna Maria Fallucchi, Alfonso Fiore, Danilo Maffei, Marina Petroianni, Vincenzo Riontino, Donato Troiano.

Nella circoscrizione di Taranto sono candidati Nicola Infesta, Patrizio Mazza, Luigi Montanaro, Maria Santoro, Antonio Paolo Scalera, Alessandro Scarciglia, Giuseppe Gregorio Benedetto Tommasino.

Nella circoscrizione Bat i candidati sono Saverio Fucci, Grazia Galiotta, Roberto Gargiuolo, Francesco Losito, Rossella Piazzola.