“I candidati nella nostra lista rappresentano la società civile, così come raffigurato nel nostro logo. Rappresentiamo e portiamo avanti le istanze e le voci del mondo del lavoro, dell’imprenditoria privata, dei liberi professionisti, ma anche dei disabili, di chi ha a che fare, da fruitore e da operatore, con la sanità. Sono cittadini, gente semplice e non ci sono nomi altisonanti, né stakeholders o grandi finanziatori. E così ci presentiamo ai pugliesi per i pugliesi”. Li presenta così il candidato presidente alla Regione Puglia, Mario Conca, per la lista Cittadini Pugliesi, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi.

“Vogliamo dare una svolta alla Regione Puglia, ecco perché chiediamo ai cittadini di fare la propria parte. – continua Conca – Se solo la metà dei cittadini che nelle scorse elezioni hanno scelto di non votare si recassero alle urne, sono sicuro che potremmo essere i più suffragati. Il nostro impegno, la nostra coerenza e la nostra buona fede sono gli ingredienti imprescindibili. Ora tocca ai cittadini pugliesi perché il voto è l’unica via percorribile per

combattere un sistema che è fatto di clientelismo, mercimonio elettorale e di ingiustizia quotidiana. È inutile lamentarsi se non si ha il coraggio di cambiare”.

Nella circoscrizione di Bari i candidati sono Loredana Caccavale, Antonio Capogna, Rosa Ciliberti, Massimo Coratella, Giuseppe Costantino, Vito D’attoma, Nicola Guerra, Renato

Intini, Nicoletta Ladisa, Domenico Lomurno, Francesco Massaro, Loredana Menga, Livia Anastasia Santoro, Antonio Volpe.

Nella circoscrizione di Brindisi sono candidati Rossella Calcagni, David Maggi, Carlo Minervini; Luigi Quintavalle, Anastasia Livia Santoro.

Nella circoscrizione Bat i candidati sono Mario Conca, Rossella Calcagni, Antonio Capogna, Rosa Ciliberti, Domenico Sinisi detto Mimmo.

Nella circoscrizione di Foggia sono candidati Carmela Battiante, Francesco Colella, Luigi Cucinello, Raffaele Pio De Vita, Francesco Mangiacotti, Francesco Scanzano, Matteo Tricarico, Anna Maria Vitulano.

Nella circoscrizione di Lecce i candidati sono Mario Conca, Federico Capone, Rossella Calcagni, Gabriella Casalino, Massimo Giannini, Mario Giugno, Francesco Massaro, Luigi Quintavalle.

Nella circoscrizione di Taranto sono candidati Loredana Caccavale, Massimo Coratella, Angelo D’ingeo, Gianvito Masi, Luigi Quintavalle, Francesco Serio, Lucia Vitellio.