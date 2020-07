Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha presentato questa mattina a Bari le 14 liste che scenderanno al suo fianco nelle prossime elezioni.

Insieme al governatore uscente Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Sud indipendente, Pd, Emiliano sindaco di Puglia, Italia in Comune, Partito animalista, Democrazia cristiana, Puglia solidale e Verde, Sinistra alternativa, Pensionati e invalidi, I liberali, Partito del Sud.

“Mettere insieme centinaia di candidati non è stato facile ma è stato fatto un lavoro pazzesco da tutti i miei collaboratori e dai responsabili delle liste – spiega Emiliano -. I candidati dovranno andare casa per casa, scorrere rubrica telefonica per rubrica telefonica. Non dovremo immaginare che basti il grande portatore di voti per spiegare ai pugliesi quello che accadrà, quello che è accaduto e soprattutto il modo in cui amministreremo in futuro la Regione”.

“Questo è un grande popolo che sostiene la Puglia. Questa è la candidatura della Puglia, questa è la coalizione della Puglia. A noi fa piacere rappresentare un popolo con le sue diversità, con le sue tradizioni, ma anche con la sua volontà di innovazione – conclude -. Noi crediamo che la Puglia crescerà ancora, migliorerà ancora e si allontanerà da quel buio che avevamo alle nostre spalle solo 15 anni fa”.