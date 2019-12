Giorgia Meloni arriva a Bari e per l’occasione il popolo di destra si mobilita. Il presidente di Fratelli d’Italia sarà in città lunedì 16 dicembre, l’annuncio della sua visita ha riscosso evidentemente maggiori consensi del previsto.

Per esigenze legate al numero dei partecipanti che si sono già accreditati sulla piattaforma messa a disposizione su internet, e che a quanto pare hanno superato la capienza della sala scelta inizialmente, in Fiera del Levante, l’organizzazione ha deciso di spostare il luogo dell’evento. Dunque tutto trasferito in piazza San Ferdinando, nel cuore di via Sparano, a partire dalle 15.30, dove sarà allestito appositamente un palco.