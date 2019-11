Giampaolo Romanazzi è il nuovo sindaco di Valenzano. Alla prima tornata elettorale i cittadini hanno scelto il loro primo cittadino, dopo lo scioglimento del consiglio comunale nel 2017 per sospette infiltrazioni mafiose.

Il 29enne Romanazzi ha ottenuto il 58.35% di preferenze con 4931 voti, superando così il 50% per vincere al primo turno. il candidato era sostenuto da 7 liste civiche: Valenzano Cresce, C’è futuro Romanazzi sindaco, Rivivi Valenzano, Valenzano Pulita, Valenzano Trasparenza e Legalità, Cambiamo Insieme con Romanazzi Sindaco e Il paese possibile.

Maria Lucia Berardi è salita sul secondo scalino del podio. Sostenuta da 4 liste civiche (Insieme per Valenzano, Lista CIvica Noi Per Valenzano Berardi Sindaco, Civica per Valenzano, Valenzano nel cuore), la Berardi ha ottenuto il 23.35% dei voti con 1974 preferenze). Solo il 6.40% per Domenico Pasquale di Italia in Comune. Quarta la candidata del Movimento Cinque Stelle, Alessandra Palazzo con il 5.91% di preferenze e 499 voti, quinto Donato Amoruso per Valenzano Popolare e Amoruso Sindaco con il 5.79% di preferenze e 489 voti.