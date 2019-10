Una riunione per organizzare le linee guida politiche e per far emergere le importanti novità per Acquaviva e per i cittadini di centrodestra.

Ieri sera, nella sede del comitato cittadino Lega Puglia Salvini premier, il segretario provinciale, l’onorevole Rossano Sasso, assieme al neo segretario cittadino Giuseppe Mesto, il segretario uscente Rossella Carnevale e il presidente della Lega, Alessandro Longo, si sono incontrati per discutere sui punti che riguardano Acquaviva.

Durante l’incontro è stata riconfermata la presidenza di Longo e ufficializzata la candidatura al consiglio regionale di Rossella Carnevale, a cui tutto il popolo di centrodestra ha dato i suoi migliori auguri.

1 di 4