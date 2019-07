Sono passati quasi due mesi delle elezioni che hanno sancito il nuovo consiglio comunale di Bari. Dal quel 26 maggio, però, si aspettavano ancora i nomi degli eletti nei consiglieri municipali. Oggi, finalmente, sono arrivati i nomi degli eletti nei municipi 3, 4 e 5. Mancano ancora i nomi degli eletti per il Municipio 1 e per il Municipio 2. La prima seduta del consiglio del Municipio 3 è fissata per venerdì 26 luglio alle 9:30 in via Vincenzo Ricchioni.

MUNICIPIO 3 (San Paolo, Stanic, Marconi, San Girolamo, Fesca e Villaggio del Lavoratore)

Presidente Nicola Schingaro (15.164 preferenze);

Maggioranza

Filippo Colonna (1.012 voti), Umberto Carli (408), Giuseppe Magrone (276) del Partito Democratico;

Andrea Caradonna (254), Stefano Franco (213) di Decaro per Bari;

Giuseppe Frappampina (327), Donato Panza (226) della lista Decaro sindaco;

Nicola Gravina (701) di Sud al Centro;

Rino Poliseno (362) di Popolari per Bari.

Opposizione

Simona Quarto (6271), Angelo Scaramuzzi (237), Nicola Manzari (186) della Lega

Giuseppe Catalano (3365), Chiara Riccardi (276) del MoVimento 5 Stelle.