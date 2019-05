Antonio Decaro si riconferma sindaco di Bari con oltre il 60% dei voti, nonostante non siano ancora finiti gli scrutini nella maggior parte delle sezioni. Direttamente dalla sede del suo comitato elettorale il Sindaco ha voluto ringraziare tutti i baresi che l’hanno votato.

“Ringrazio tutti, soprattutto coloro che nonostante siano di altri orientamenti politici hanno riposto in me la loro fiducia. Il mio orgoglio è essere riuscito a rompere il divario tra le istituzioni e i cittadini facendomi chiamare Antonio dai baresi. Mi sono arrivati tanti rimproveri – sottolinea Decaro – e proprio grazie a questi sono riuscito a fare al meglio il mio lavoro tanto da essere rieletto”.

“Il mio riconoscimento più grande – continua – va alla squadra di assessori e consiglieri che in questi 5 anni hanno lavorato con me per la città, riuscendo a portare Bari anche ai primi posti delle città più visitate. Fare il sindaco è impegnativo e difficile, ma è il lavoro più bello del mondo”.

“Grazie per questa vittoria e per avermi dato l’emozione di poter lavorare per voi per altri 5 anni. Ora è il momento di prendere degli impegni. Prometto a tutti – aggiunge – che continuerò a fare quello che ho fatto in questi anni con maggior impegno e sacrificio. Rispetterò la città e i cittadini, indipendentemente dall’orientamento politico e sessuale, sono convinto che solo credendo in quello si fa si può rispettare la città”.

“Viviamo in un momento difficile al sud e nel paese – conclude Decaro -, ma se continuiamo a rispettarci le cose verranno da sole. Il rispetto è l’opera pubblica più bella e complicata che un amministratore possa fare per la propria città”.

