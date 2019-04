Decentramento amministrativo, un fallimento colossale. Nonostante i presupposti e le promesse i 5 Municipi hanno continuato a lavorare come fossero le vecchie Circoscrizioni, ma col paradosso di non avere mai abbastanza risorse e competenze. E allora il Sindaco uscente Antonio Decaro, forse come capro espiatorio del fallimento amministrativo che porta la sua firma, decide di scaricare i cinque presidenti di Municipio.

Nessuno tra Micaela Paparella, Andrea Dammacco, Nicola Acquaviva, Giovanni Moretti e Massimo Spizzico, sarà riconfermato alla guida dei “distaccamenti” periferici del Comune di Bari. Dovranno tornare alle proprie attività o ridimensionare le aspettative politiche all’interno della coalizione a sostegno di Decaro.

Si tratta di voci per il momento, ma si sa di quanto i rumors spesso siano veritieri. Non resta che aspettare i nomi dei candidati, per capire cosa possano avere di più di chi li ha preceduti, comunque impegnati allo spasimo senza il necessario supporto da corso Vittorio Emanuele.