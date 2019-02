Il candidato sindaco del centrodestra è Pasquale Di Rella, in rappresentanza di alcune liste civiche e appoggiato da Forza Italia. La campagna elettorale dell’ex presidente del Consiglio Comunale barese ha spiazzato tutti, partita due anni fa, quando in tanti storcevano il naso.

Un passo alla volta Pasquale Di Rella è riuscito a conquistare apprezzamenti e sostegno, soprattutto sui social network. Messaggi diretti, senza fronzoli e in molti casi non convenzionali sono stati il grimaldello che ha consentito a Di Rella di fare breccia in maniera determinante nelle periferie, forse il pezzo di Bari in cui lo scontento nei confronti del Sindaco uscente Antonio Decaro è più forte.

Sarà sfida vera, soprattutto perché i sondaggi non sonio più scontati così come lo erano fino a novembre scorso.