Gli schieramenti in corsa per Bari 2019 si delineano sempre di più, da una parte e dall’altra. Paola Dell’Aira, presidente nazionale di Italia Attiva, ha scelto da che parte stare, comunicando l’appoggio incondizionato del partito a Pasquale Di Rella, candidato alle primarie del centrodestra per l’elezione del prossimo sindaco della città.

“Siamo al fianco di chi opera con fermezza, trasparenza, nel solco della legalità, per il bene della società civile – ha detto Paola Dell’Aira – siamo certi che Pasquale Di Rella come candidato sindaco sia la sintesi tra l’esperienza e la politica del futuro per la sua Bari”.