“Da Decaro solo affermazioni ingiustificate, noi rispondiamo con numeri e fatti concreti. La polemica sollevata dal sindaco di Bari e presidente Anci è strumentale e soprattutto autoreferenziale: forse dimentica che la maggior parte dei Comuni italiani è quella sotto i 20mila abitanti, proprio quelli a cui la nostra Manovra ha particolarmente puntato, Comuni che si sentono sempre meno rappresentati dall’attuale Anci. Sono infatti 400 i milioni di euro nel 2019 a favore dei Comuni fino a 20mila abitanti e questa è la prima risposta concreta alle esigenze delle comunità e dei territori”. Il deputato della Lega Rossano Sasso ha qualcosa da dire al sindaco di Bari, nel giorno della sua conferenza visionaria di fine anno e in un certo senso di fine mandato.

“A questo intervento – aggiunge Sasso – si affiancano poi la semplificazione e sburocratizzazione nell’assegnazione dei lavori. Nel Codice degli Appalti sarà infatti aumentata la prima soglia per gli affidamenti diretti da 40mila a 150mila euro e la seconda soglia fino a 350mila euro, velocizzando in questo modo l’esecuzione dei lavori, snellendo le procedure e rendendo più rapidi i pagamenti alle imprese. E come dimenticare la revoca del divieto di utilizzo e spesa dell’avanzo di amministrazione per i Comuni virtuosi, per anni bloccato con il silenzio del Pd? E a proposito di comuni virtuosi, Decaro deve ancora spiegare che fine hanno fatto i milioni di euro della casa previdenziale del Comune di Bari da lui amministrato spariti nel nulla”.

“Soprattutto – sottolinea l’esponente leghista – deve spiegare cosa intendeva dire con la sua affermazione rivolta ai dipendenti comunali gabbati ‘fate causa al Comune di Bari, tanto la vincete perché io metterò un avvocato scemo’. Informo Decaro che ho dato mandato ad un avvocato ‘non scemo’, di valutare se ci siano gli estremi per un’azione giudiziaria ed un esposto alla Corte dei Conti. Perdere volutamente una causa potrebbe significare danno alle casse del Comune e utilizzo dei soldi dei cittadini molto discutibile. Da un sindaco che vorrebbe affidare cause del Comune ad avvocati per così dire compiacenti nel perdere non accettiamo alcuna critica”.