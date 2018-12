Un telescopio virtuale per rendere sempre più trasparente il lavoro nei “palazzi del potere”. Il Movimento 5 Stelle ha presentato oggi “Galileo Puglia”, un progetto che, attraverso una mappa interattiva e user friendly, permetterà di raccontare le informazioni, i lavori e le azioni realizzate dai rappresentanti istituzionali pugliesi del M5S ad ogni livello: europarlamento, parlamento, consiglio regionale, consigli comunali e municipali.”

“Galileo Puglia è un telescopio virtuale che permette a tutti di esplorare l’universo pentastellato pugliese – hanno aggiunto i consiglieri regionali – la “giungla” di informazioni politiche spesso accessibile a pochi si trasforma così in una fonte di informazione aperta a tutti. Una sfida 3.0 della comunicazione politica che nasce con il duplice obiettivo di aggregare, archiviare e ottimizzare il lavoro interno dei rappresentanti M5S pugliesi oltre che per essere una opportunità in più per i cittadini che potranno informarsi e formarsi un’opinione partendo dal basso.”

A partire da oggi sulla piattaforma visitabile all’indirizzo www.galileopuglia.it sarà possibile trovare proposte di legge, mozioni, interrogazioni e richieste di audizione degli otto consiglieri regionali del M5S. Nei prossimi giorni verranno caricate su portale le azioni degli altri rappresentanti delle istituzioni pugliesi M5S: parlamentari, europarlamentari, consiglieri comunali e municipali.

“Siamo orgogliosi – hanno dichiarato i consiglieri cinquestelle – di essere il primo gruppo politico a lanciare un progetto come Galileo che parte dalla nostra regione ma che può essere esteso ad altre regioni o pubbliche amministrazioni. Finalmente i cittadini potranno avere risposte immediate a domande come “cosa sta facendo la politica per me”. In questo modo – hanno concluso – si “ribalta la piramide” rimettendo al centro le persone e le tematiche e problematiche del territorio”.