Dietrofront della maggioranza sulla vendita delle azioni dell’Aeroporto di Bari. Il deposito di 264 emendamenti da parte del centrodestra ha infatti costretto il Sindaco e il centrosinistra a fare retromarcia e modificare integralmente l’impostazione di vendita delle quote azionarie comunali. Un maxiemendamento che ha disposto la sospensione sino al 2021 dell’ipotizzata procedura di vendita.

“È l’ennesimo grande risultato che portiamo a casa per i baresi – hanno dichiarato i consiglieri comunali di centrodestra – dopo le battaglie per far rimanere a Bari il porto e per il tribunale del lavoro. Un risultato che lascia l’amaro in bocca a chi aveva già pianificato e pregustato altri scenari, per una delle più importanti e strategiche infrastrutture di Bari e della Puglia”.

“Affissioni stradali, raccolta firme, gazebo e un’insistente campagna di opposizione alla vendita delle azioni di Aeroporti di Puglia hanno consentito dunque il raggiungimento di questo importante obiettivo che consente a Bari di continuare a poter coindirizzare le scelte della mobilità aerea regionale” concludono i consiglieri di centrodestra.

