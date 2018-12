“Vogliamo contrastare ferocemente l’intenzione di Decaro di svendere le quote di Aeroporti di Puglia. Se lo fa le compreremo noi”. Nel pieno centro di Bari il consigliere comunale Giuseppe Carrieri, armato di volantini e volontari in gilet gialli, vuole far sapere ai cittadini l’operazione che il sindaco vuole attuare.

“La motivazione data dal Decaro è che il Comune ha un numero esiguo di azioni. In realtà – sottolinea Carrieri – è lo stesso numero di azioni possedute dagli altri Comuni che hanno ritenuto non opportuno disfarsene”.

“Come è possibile tirarsi fuori dalle decisioni di Aeroporti di Puglia? Un’azienda che soddisfa a pieno il turismo barese. Il Comune con le azioni possedute ha l’opportunità di dire la propria opinione sia sullo sviluppo dell’infrastruttura che per le iniziative riguardo le tratte aeree. Non accettiamo questa sua decisione – conclude Carrieri – e vogliamo contrastarlo sia in consiglio comunale che in strada, facendo firmare ai cittadini una petizione”.